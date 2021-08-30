Тюмень, 30 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Тюменской области на озере Кучак в Нижнетавдинском районе открыли карбоновый полигон. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Данный карбоновый полигон является первым из семи, которые будут созданы в России по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ по поручению президента России Владимиру Путина.

«Климат меняется очень существенно. Одна из ключевых проблем сегодня — это отсутствие достоверных данных о том, что происходит с климатом, от чего зависят и как происходят его изменения. Именно наличие этих надежных данных позволит нам прогнозировать изменения. С этой целью больше года назад было принято решение о создании системы карбоновых полигонов», — сказал на церемонии открытия помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Площадь тюменского полигона составляет 2,32 га. Установленное на нём оборудование позволяет проводить мониторинг выброса парниковых газов на территории более 10,6 тыс. га.

Партнёром проекта по созданию тюменского карбонового полигона является компания СИБУР. Всего в России планируется создание свыше 80 подобных полигонов.