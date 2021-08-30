Москва, 30 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Термин «услуга» и связанные с ним понятия будут изъяты из закона «Об образовании». Об этом в ходе брифинга заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

ИА REGNUM Учитель

«Ещё одно из важных изменений — это уход от понятия «услуга» в работе учителя. В соответствии с поручением президента РФ мы уже подготовили соответствующие изменения в закон «Об образовании», — сказал Кравцов.

По его словам, как только будет избрана Государственная Дума, «мы эти изменения направим в Госдуму».