Красноярск, 30 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Красноярске ожидается непогода. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС, вечером 30 августа и в течение суток 31 августа в центральных районах Красноярского края прогнозируются сильные и очень сильные дожди.

Pixabay.com Ливень

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Также ожидаются грозы, град. При грозах шквалистые усиления ветра 15−20 м/с.

Жителей города просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области прогнозируются заморозки.

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