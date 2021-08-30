Москва, 30 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день единовременная школьная выплата уже перечислена почти на всех детей, которые имеют право на ее получение. Об этом 30 августа рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Единовременная выплата осуществлена в отношении 20,3 млн детей на общую сумму 202,8 млрд рублей», — сказала она на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с заместителями.

Также вице-премьер уточнила, что количество детей, имеющих право на такую выплату, до конца текущего года должно составить 20,4 млн.

«Таким образом, на сегодняшний день выплату получили 99,5% от того параметра, который мы с вами прогнозировали», — добавила Голикова.

Кроме того, она указала, что по состоянию на начало недели было подано 15,3 млн заявлений на получение такой выплаты и добавила, что работа в этом направлении будет продолжаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из аналитического комментария Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) стало известно, что на социальные антикризисные меры — разовые выплаты пенсионерам и военным, а также малоимущим семьям, потребуется 450−500 млрд рублей, из которых 90% придется на долю выплат пенсионерам.