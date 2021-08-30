Москва, 30 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Федеральные государственные образовательные стандарты добавлено конкретное содержание образования. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Obrnadzor.gov.ru Сергей Кравцов

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«В этом учебном году реализовываются ФГОСы, которые были приняты в прошлом учебном году — в соответствии с поручением президента. В стандарты добавлено конкретное содержание образования — минимум содержания образования по начальному и общему образованию. Сегодня Минпросвещения РФ готовит соответствующие рабочие программы для учителей, которыми учителя могут воспользоваться в соответствии с принятым законом «Об образовании», — сказал Кравцов.

По его словам, тем самым усиливается единое образовательное пространство нашей страны, «о чём также говорил президент на заседании Госсовета».