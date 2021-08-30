Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док прибыл с визитом в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

«Считаю, что сейчас мы находимся в критической точке для возобновления мирного процесса на Корейском полуострове», — сказал представитель Южной Кореи журналистам по прибытии в Вашингтон.

Он также добавил, что в ходе визита планирует «провести с представителями правительства США углублённое обсуждение различных вопросов, связанных с Корейским полуостровом, включая ядерную проблему Пхеньяна».

Отметим, что Но Гю Док прибыл в США через неделю после визита представителя США по КНДР Сон Кима в Сеул.

Читайте также: Спецпредставитель США заявил о готовности к переговорам с Северной Кореей

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР посетит США