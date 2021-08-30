Калуга, 30 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках готовности муниципалитетов к зимнему сезону в настоящее время подготовлено 91,5% жилищного фонда, 96,4% котельных, 96,9% тепловых сетей, 93,1% водопроводных сетей. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики по основным показателям составляет 91,2%. Об этом 30 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министра строительства и ЖКХ й области Вячеслава Лежнина.

Admobninsk.ru Подготовка к отопительному сезону

На подготовку объектов к осенне-зимнему периоду из бюджетов всех уровней было выделено 671,4 млн рублей, в том числе из бюджета области — 204 млн рублей.

«Вместе с тем, администрациям отдельных муниципальных образований необходимо не только продолжить работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, но и усилить ее», — отметил Вячеслав Лежнин.

Среди таких муниципалитетов — Дзержинский и Малоярославецкий районы, Калуга. Одним из острых вопросов остается своевременность расчетов за топливно-энергетические ресурсы. По данным на 1 августа 2021 года, просроченная задолженность перед ПАО «Калужская сбытовая компания» составляет 1 млрд рублей.

Губернатор области Владислав Шапша поручил проанализировать структуру задолженности, причины её образования и меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы с этой задолженностью разобраться, чтобы до 15 сентября 2021 года завершить подготовку к отопительному периоду.

«Прошу все замечания устранить, муниципальным образованиям получить паспорта готовности и на особом контроле держать ситуацию с недопущением роста задолженности за потребленные ресурсы», — отметил Владислав Шапша.