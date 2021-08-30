Минск, 30 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днём рождения, отметив в поздравительном послании: «Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России». Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер также выразил уверенность в дальнейшем всемерном наращивании различных двусторонних связей.

Минобороны России Россия и Белоруссия

Также 30 августа состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко. По его итогам пресс-служба российского лидера лаконично сообщила: «Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах».

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Напомним, в 2020 году Москва признала итоги президентской кампании в Белоруссии и оказала поддержку официальному Минску. США. Евросоюз и их союзники не признали произошедшее демократическими выборами, отказали Лукашенко в легитимности и применили санкции в отношении белорусских компаний, чиновников, силовиков и пропагандистов. На этом фоне белорусское руководство заявило о намерении доработать «дорожные карты» экономической интеграции с Россией в формате Союзного государства.

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