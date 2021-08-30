Владикавказ, 30 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов республики Таймураз Мильдзихов опроверг факт нападения на руководителя регионального управления Росимущества Алексея Иванова. По словам Мильдзихова, он написал встречное заявление о клевете.

Иван Шилов, ИА REGNUM Драка

Напомним, 26 августа в кабинет к главе регионального управления Росимущества Северной Осетии ворвался мужчина, который с угрозами накинулся на главу ведомства и стал душить его. В нападавшем Алексей Иванов узнал якобы экс-главу минприроды Таймураза Мильдзихова.

Сам бывший чиновник пояснил, что в тот день он заходил в Росимущество, но даже пальцем не трогал главу ведомства Иванова.

«Да, я 26 августа заходил, но даже пальцем его не трогал, клевещет, истеричка какая-то. Кричит постоянно — милиция, полиция, тревожная кнопка. В общем, я его не трогал, не избивал. Видеть — видел, так — издалека. Близко даже к нему не подходил», — приводит телеграм-канал Mash Gor аудиозапись, на которой якобы звучит голос экс-главы минприроды.

Ранее МВД сообщило, что заявление о нападении на Алексея Иванова поступило в дежурную смену 26 августа. Материалы по нему переданы в следственные органы.

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