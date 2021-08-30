Пенза, 30 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Пензенской области в ближайшие дни прогнозируется высокий класс пожарной опасности, сообщает 30 августа пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Лес

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В период с 31 августа по 3 сентября местами по западу Пензенской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс), уточнили в ведомстве.

По данным метеослужб, в последний летний день ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +8…+10 градусов, днем потеплеет до +24.

ИА REGNUM ранее сообщало, в связи с установившейся жаркой сухой погодой на территории 28 районов Иркутской области с 30 августа по 2 сентября установится высокая пожароопасность лесов.

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