Чебоксары, , 13:46 — REGNUM На унитарном предприятии «Чувашгаз» сменился директор. Соответствующие кадровые документы подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня, 30 августа, директором государственного унитарного предприятия «Чувашгаз» (подведомственное министерству строительства, архитектуры и ЖКХ республики) назначен Эдуард Никифоров. Он сменил на посту Сергея Варлашкина, который руководил предприятием восемь лет.

По данным ЕГРЮЛ, ГУП «Чувашгаз» зарегистрировано в 2001 году в Чебоксарах с уставным фондом в размере 13 708 306 рублей. Юридическое лицо создано путём реорганизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа сложил полномочия министра промышленности и энергетики Чувашии Евгений Герасимов, который продержался на посту чуть менее года.