Чебоксары, 30 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. На унитарном предприятии «Чувашгаз» сменился директор. Соответствующие кадровые документы подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Сегодня, 30 августа, директором государственного унитарного предприятия «Чувашгаз» (подведомственное министерству строительства, архитектуры и ЖКХ республики) назначен Эдуард Никифоров. Он сменил на посту Сергея Варлашкина, который руководил предприятием восемь лет.

По данным ЕГРЮЛ, ГУП «Чувашгаз» зарегистрировано в 2001 году в Чебоксарах с уставным фондом в размере 13 708 306 рублей. Юридическое лицо создано путём реорганизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа сложил полномочия министра промышленности и энергетики Чувашии Евгений Герасимов, который продержался на посту чуть менее года.