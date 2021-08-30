Владикавказ, 30 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В МВД по Северной Осетии подтвердили факт обращения с заявлением о побоях, нанесенных руководителю территориального управления Росимущества Алексею Иванову. Оно поступило в дежурную смену МВД 26 августа. Все материалы о применении физического воздействия направлены в СКР для организации проверки, сообщили в региональном управлении МВД.

Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Драка

«Поступило сообщение о нанесении телесных повреждений гражданину по улице Николаева 4, материалы по данному факту направлены в установленном порядке в следственное управление СК по республике», — цитирует «Интерфакс» представителя МВД.

Напомним, ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн (партия «Единая Россия») сообщил в своем телеграм-канале о нападении на руководителя Росимущества в Северной Осетии Алексея Иванова. К нему в кабинет ворвался мужчина и стал избивать и душить его. В нападавшем Иванов якобы узнал экс-министра природных ресурсов РСО-Алании Таймураза Мильдзихова.