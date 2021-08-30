Тамбов, 30 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Тамбовской области 30 августа подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области было зарегистрировано 40 тыс. 460 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 38 тыс. 365 пациентов, в том числе 22 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 784 человека. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.