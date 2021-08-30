* АУЕ — запрещённая в России организация

Москва, 30 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Ячейка международного движения «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выявлена среди заключённых СИЗО-1 в Москве, известного как «Матросская тишина». Возбуждено уголовное дело, сообщает 30 августа пресс-служба столичной прокуратуры.

Сизо-матросска.рф СИЗО «Матросская Тишина»

Отмечается, что участники ячейки мешают сотрудникам следственного изолятора исполнять служебные обязанности, отказываются выполнять правила учреждения, нарушают установленный порядок содержания под стражей, организуют доставку запрещённых предметов и занимаются сбором средств на свои нужды.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об организации и участии в деятельности экстремистской организации и финансировании экстремистской деятельности. Это части 1, 2 статьи 282.2 и часть 1 статьи 282.3 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в создании ячейки этой запрещённой организации заподозрили жителя Адыгеи. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В основе деятельности этого сообщества лежат криминально-экстремистская идеология, пропаганда насилия и тюремных понятий, противодействие властям.

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