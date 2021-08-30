Москва, 30 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В новом учебном году на все школы будет распространена практика поднятия российского флага. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

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«С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага», — сказал Кравцов.

По его словам, в этом вопросе не должно быть формализма, поскольку это будет хорошая практика: «Во многих регионах она уже существует. Сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага».

Ранее с инициативой поднятия государственного флага во всех школах в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным выступили представители образовательных организаций и школьники.