Кравцов заявил о поднятии российского флага во всех школах
Москва, 30 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В новом учебном году на все школы будет распространена практика поднятия российского флага. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
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«С нового учебного года мы будем распространять в школах практику поднятия государственного флага», — сказал Кравцов.
По его словам, в этом вопросе не должно быть формализма, поскольку это будет хорошая практика: «Во многих регионах она уже существует. Сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага».
Ранее с инициативой поднятия государственного флага во всех школах в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным выступили представители образовательных организаций и школьники.