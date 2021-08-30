Ярославль, 30 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Власти Ярославля объявили аукцион на работы по благоустройству общественного пространства «Озёрная гривка». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

City-yaroslavl.ru Проект благоустройства

В конкурсной документации указан срок выполнения работ — до 1 декабря 2020 года. Начальная максимальная цена контракта составляет 13,89 млн рублей. В пойме реки Урочь в границах улиц Красноборская, Сахарова и проспекта Машиностроителей по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» должен появиться многофункциональный спортивный комплекс, а территория вокруг него благоустроена. Там появятся пешеходные дорожки, освещение, детская площадка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аукцион был объявлен поздно из-за того, что проект работ долго проходил госэкспертизу. Возникали предложения перенести работы на следующий год, но в итоге власти решили всё же попробовать реализовать проект в текущем году.