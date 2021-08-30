Тюмень, 30 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 246 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 августа сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 249 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 августа коронавирусом заразились 54 662 человека, выздоровели 48 327 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с начала пандемии на 30 августа в регионе скончались 1432 пациента с COVID-19 (на 25 человек больше, чем днём ранее).