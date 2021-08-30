Москва, , 13:39 — REGNUM Решение о признании пожизненно нежелательным пребывание в России стендап-комика, гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде приняло МВД РФ. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба российского МВД.

Стоп

«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», — говорится в сообщении.

Также указывается, что указанный комик будет уведомлен о решении МВД РФ в ближайшее время. При этом на протяжении последних лет Мирзализаде неоднократно приезжал в Россию и в марте текущего года получил вид на жительство.

Напомним, в начале августа нынешнего года Таганский суд Москвы приговорил Мирзализаде к десяти суткам административного ареста по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за оскорбительную шутку в отношении русских.