Пушкин, Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Капитан полиции Виктор Щербына решением Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга заключен под стражу на два месяца после того, как ему было предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом 30 августа проинформировали в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

U.S. Air Force Арест

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге задержали 28-летнего капитана полиции, который был изобличен в распространении наркотических средств. По мнению следствия, Щербына, являясь действующим сотрудником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, с 5 июля по 24 августа умышленно, из корыстных мотивов через знакомого посредника сбыл в Пушкине и Петербурге растительное наркотическое вещество общим весом в 500 грамм на сумму не менее 85 тыс. рублей. 24 августа полицейского задержали, а на следующий день предъявили ему обвинение.

«Вину признал частично, — рассказали в ОПС. — Обвиняемый и его защитник возражали относительного заявленного ходатайства следователя, поскольку Щербына имеет место регистрации и жительства, на иждивении имеет малолетнего ребенка, социализирован, ранее не судим, не намерен скрываться от следствия и суда. Просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста по месту его проживания, защитник предоставила суду соответствующие документы».

Несмотря на это, суд избрал меру пресечения в виде заключения полицейского под стражу до 23 октября 2021 года.