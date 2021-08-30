Песков не видит проблемы в конфликтах мигрантов в России
Москва, 30 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Участие мигрантов в противоправных действиях в России не является большой проблемой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мигранты
«Нет», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, видят ли в Кремле в участии мигрантов в противоправных действиях большую проблему.
Он напомнил, что подобные инциденты происходят не только в России, но и в других странах, и «если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов».
Песков также назвал преждевременным вопрос изменения правил въезда трудовых мигрантов на территорию РФ.