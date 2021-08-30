Москва, 30 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Участие мигрантов в противоправных действиях в России не является большой проблемой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Нет», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, видят ли в Кремле в участии мигрантов в противоправных действиях большую проблему.

Он напомнил, что подобные инциденты происходят не только в России, но и в других странах, и «если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов».

Песков также назвал преждевременным вопрос изменения правил въезда трудовых мигрантов на территорию РФ.