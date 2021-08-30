Владимир, 30 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Во Владимирской области 30 августа подтверждено 177 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 49 тыс. 43 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 44 тыс. 839 пациентов, в том числе 127 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1697 человек. За последние сутки подтверждено 16 новых летальных случаев.