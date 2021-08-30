Вашингтон, 30 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Моддер (создатель модификаций к видеоиграм) WickedHorseMan выпустил пакет HD-текстур в игре Red Dead Redemption 2. Об этом 30 августа сообщает портал DSOGaming.

Rockstar Studios Скриншот игрового процесса игры Red Dead Redemption 2

Разработчик отмечает, что улучшил модели при помощи искусственного интеллекта. Переработке подверглись текстуры оригинального оружия и прицелов. Скачать модификацию можно на странице WickedHorseMan на портале NexusMods, моддер разместил на ней сравнительные скриншоты.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в игре Red Dead Online (многопользовательский компонент Red Dead Redemption 2) появился новый режим «К оружию». Он предлагает геймерам оборонять локации во время атак противников.