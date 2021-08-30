В Германии в июле сократились продажи новых машин
Берлин, 30 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. По итогам июля 2021 года продажи новых машин в Германии уменьшились на 24,9%, до 236 393 экземпляров. Об этом сообщает Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA).
Отмечается, что отрицательная динамика продаж автомобилей на немецком авторынке регистрируется впервые за четыре месяца. По данным VDA, продажи автомобилей в Германии с начала 2021 года по июль включительно выросли на 6,7% в годовом сравнении (1 627 282 шт.).
При этом продажи в текущем периоде упали на 25% по сравнению с январем-июлем 2019 года.
Отмечается, что в июле чаще всего в Германии покупались машины местного производства — Volkswagen (49 808 шт.), Mercedes-Benz (21 456 ед.), BMW (20 437 шт.), Audi (17 533 шт.) и Opel (13 631 шт.).
Напомним, в июле 2021 года реализация автомобилей в Европе сократилась на 24% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
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