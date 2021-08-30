СК начал проверку после нового ЧП с автобусом в Воронеже
Воронеж, 30 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Следственные органы начали доследственную проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Воронеже, произошедшей утром 30 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт. По уточненным данным, травмы в результате ДТП получили две пассажирки.
По предварительным данным, авария произошла около 09:35 на площади Ленина в центре Воронежа. Водитель маршрутного автобуса не справился с управление и допустил наезд на препятствие — столб. Травмы получили две пассажирки, 65 и 62 лет, они госпитализированы в медицинское учреждение.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала августа в Воронеже произошел целый ряд ЧП в общественном транспорте. 2 августа пассажирский автобус въехал в ограждение в центре города — причиной стало плохое самочувствие водителя. 12 августа в центре Воронежа в остановившейся на остановке маршрутке произошёл взрыв — погибли два человека, травмы получили 24 пассажира. 27 августа автобус, следовавший по маршруту с пассажирами, загорелся на ходу. Людей успели эвакуировать.