Воронеж, 30 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Следственные органы начали доследственную проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Воронеже, произошедшей утром 30 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт. По уточненным данным, травмы в результате ДТП получили две пассажирки.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Маршрутка. Воронеж

«Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организована доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщила представитель СУ СКР.

По предварительным данным, авария произошла около 09:35 на площади Ленина в центре Воронежа. Водитель маршрутного автобуса не справился с управление и допустил наезд на препятствие — столб. Травмы получили две пассажирки, 65 и 62 лет, они госпитализированы в медицинское учреждение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала августа в Воронеже произошел целый ряд ЧП в общественном транспорте. 2 августа пассажирский автобус въехал в ограждение в центре города — причиной стало плохое самочувствие водителя. 12 августа в центре Воронежа в остановившейся на остановке маршрутке произошёл взрыв — погибли два человека, травмы получили 24 пассажира. 27 августа автобус, следовавший по маршруту с пассажирами, загорелся на ходу. Людей успели эвакуировать.