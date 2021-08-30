Красногорск, 30 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Помимо правоохранительных органов в охране общественного порядка 1 сентября будут участвовать представители частных охранных предприятий (ЧОП) и казаки. Об этом 30 августа сообщил начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Кажан ИА REGNUM Казаки

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По его словам, в Подмосковье обеспечивать безопасность в День знаний в общей сложности будут несколько тысяч человек.

«В охране общественного порядка и безопасности будет задействовано более 3 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 1,4 тыс. сотрудников частных охранных предприятий, 29 представителей казачества», — уточнил Пауков.