Стокгольм, 30 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Более 800 ящериц, крокодилов и других рептилий были обнаружены во время рейда полиции в домовладение торговца домашними животными в Лёберёде (лен Сконе, юг Швеции). Об этом 30 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Анна Побежимова Рептилия

30 августа местный суд вынес приговор, согласно которому мужчина был приговорен к двум годам тюремного заключения, в частности, за нарушение защиты биологических видов, контрабанду и жестокое обращение с животными.

«С помощью изъятых доказательств прокурор смог доказать, что этот человек занимался тем, что можно было описать как торговлю редкими рептилиями, подпадающими под особые природоохранные постановления», — говорится в пресс-релизе председателя суда Теда Адельсварда.

Когда полиция провела обыск в доме осужденного в Лёберёде в 2018 году, ими было изъято 760 ящериц, 67 черепах, 18 змей, одиннадцать лягушек и два карликовых крокодила.