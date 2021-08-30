Липецк, 30 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Липецкой области 30 августа подтверждено 211 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 46 тыс. 659 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 39 тыс. 941 человек был выписан после курса лечения, в том числе 212 — за последние сутки.

За весь период скончались 1392 человека. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.