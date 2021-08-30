Томск, 30 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили о надвигающихся заморозках.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1−3 сентября местами по региону при прояснениях прогнозируются заморозки до — 3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки до — 2 °C ожидаются в Башкирии.

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