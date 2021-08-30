Стокгольм, , 13:48 — REGNUM Местных политики из числа «Христианских демократов» разделяют обеспокоенность депутата риксдага от партии Ларса Адактуссона по поводу идеологического сближения со «Шведскими демократами». Об этом 30 августа написала газета Aftonbladet.

Флаг Швеции Publicdomainpictures.net

Несколько дней назад в одном из крупнейших изданий Швеции Svenska Dagbladet депутат Адактуссон написал, что идеологические принципы «Христианских демократов» несовместимы с идеологической базой «Шведских демократов». Как оказалось, в этом выводе его поддержали несколько местных политиков, с которыми побеседовала газета.

«Я думаю, это хорошо, что Адактуссон так четко подчеркивает наличие больших различий между Христианскими демократами и Шведскими демократами», — заявил глава муниципалитета в Худдинге Карл Хенрикссон.

Отметим, что если в Швеции «Христианские демократы» считаются умеренной консервативной партией, то «Шведские демократы» оцениваются как ультранационалисты.