Москва, 30 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Законопроект, который обяжет интернет-агрегаторов выплачивать средствам массовой информации (СМИ) отчисления за использование опубликованных их материалов, намерены разработать депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 августа сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Во всех крупных странах уже не первый год действует так называемый «налог на ссылки». Мы обязаны исправить этот досадный пробел и в ближайшее время подготовим соответствующий законопроект», — сообщил Миронов.

Он обратил внимание на то, что такие цифровые гиганты, как Google или Яндекс беспрепятственно и бесплатно пользуются тем, что наработали журналисты, и не платят ни копейки ни авторам, ни издателям.