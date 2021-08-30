Стокгольм, 30 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. 30 августа на страницах газеты Aftonbladet (само издание позиционирует себя как «независимая социал-демократическая» газета») была опубликована передовица, в которой журналистка Джонна Сима рассказала о том, как Швеция превратилась из страны, казалось бы, равноправной в страну, где богачи получают налоговые вычеты, а бедные слои населения — все меньше денег в виде пособий.

Шведский флаг

«За 40 лет Швеция превратилась из самой равноправной страны в страну с наибольшим количеством миллиардеров по отношению к численности населения. Уровень благосостояния рос, а разница в доходах между теми, кто работает и нет никуда не делась.

Здоровые граждане, которые могут работать, постоянно получали новые налоговые льготы и вычеты, в то время как люди, находящиеся в отпуске по болезни, безработные и люди, получающие пособие, получали все меньше денег.

Это кардинальное изменение и одно из объяснений того, почему мы наблюдаем рост такой напряженности в обществе, как совершение тяжких преступлений со стороны организованных преступных группировок», — написала Сима.