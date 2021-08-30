Москва, 30 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В сети появилась новая мошенническая схема, которая имитирует выплаты от банков, приуроченные к началу учебного года, сообщает 30 августа «Коммерсант».

Metapop.com Мошенник

Отмечается, что злоумышленники создают страницы, похожие на сайты банков, и предлагают ввести персональные данные для получения выплат.

Пользователь регистрирует карту, написав ее номер и телефон, а затем вводит код из СМС. Преступники получают доступ к онлайн-банку и списывают средства жертвы.

«Если схема покажет результат, будут регистрироваться новые домены по мере блокировки старых», — отметил сооснователь обучающого сервиса StopPhish Юрий Другач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к появлению новой схемы мошенничества привело изменение условий пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp. Граждане начали получать сообщения от мошенников, где утверждалось, что мессенджер станет платным для пользователей, которые не перешлют эти сообщения другим контактам. За пересылку СМС-сообщения взимается плата.

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