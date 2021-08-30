Воронеж, 30 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Устойчивый канал по легализации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России пресечен сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, сообщили 30 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна ФСБ

Канал организовали индивидуальный предприниматель и бухгалтер, специализировавшийся на обслуживании ИП. Согласно материалам дела, фигуранты в период с августа 2016 года по май 2018 года на системной основе фиктивно регистрировали и трудоустраивали в Воронежской области иностранцев — граждан государств СНГ. Желающие беспрепятственно приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке необоснованно включались в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.

Стоимость услуг варьировалась от 20 до 300 тыс. рублей. Согласно оперативным данным, преступная группа успела легализовать подобным образом более 200 человек, большинство из них фактически находились в Московском регионе.

По результатам оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Воронежской области в отношении подозреваемых возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Новоусманский суд приговорил фигурантов к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и штрафом в 100 тыс. и 50 тыс. рублей. Незаконно выданные мигрантам свидетельства участников Госпрограммы и гражданство РФ будут аннулированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронежской области суд вынес приговор в отношении гражданина Вьетнама и проректора по международным связям одного из учебных заведений Воронежа, признанных виновными в организации канала незаконной миграции.