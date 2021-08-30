Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Задержанных в Петербурге 14 мигрантов, участников групповой драки в Красносельском районе города, выдворят из России. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

PrtScr видео ГУ МВД по СПб и ЛО Мигранты на выдворение из РФ. (цитата видео пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО).

В отношении 14 граждан стран ближнего зарубежья, которые были задержаны во время пресечения группового конфликта вечером 22 августа в Красносельском районе Петербурга, возбуждены административные дела. Выяснилось, что мигранты находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.

«С учетом обстоятельств при которых иностранные граждане были задержаны, полиция намерена ходатайствовать перед судом об их принудительном выдворении из Российской Федерации. До решения суда правонарушители помещены в центр для содержания иностранных граждан», — рассказали в Главке.

Напомним, вечером 22 августа у дома 54/6 по Красносельскому шоссе произошел конфликт. По сообщению очевидцев в нем участвовало до 25 человек. На место оперативно прибыли наряды полиции, которые пресекли противоправные действия. В результате драки серьезное ножевое ранение получил 22-летний мигрант. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в больницу.

По факту драки полиция возбудила уголовное дело по статьям 213 и 111 УК РФ (хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). При этом подозреваемые в совершении этого преступления до прибытия полиции скрылись. На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых: троих граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 25 лет, а также 19-летнего неработающего жителя Петрозаводска. Всем троим избрана мера пресечения — заключение под стражу.