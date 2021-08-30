Томск, 30 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Томской области по состоянию на 30 августа выявлено 40 690 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Михаил Митин Аппарат ИВЛ

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За прошедшие сутки в Томской области подтверждён 101 случай заражения коронавирусом, выздоровели 45 человек. Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 34 799 человек.

Напомним, 29 августа в регионе выявили 105 носителей SARS-CoV-2.