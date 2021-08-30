К 1 сентября в Подмосковье откроют 11 новых детсадов
Красногорск, 30 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Число воспитанников детских садов в Подмосковье в 2021 году выросло на 18 тыс. человек. Такие цифры 30 августа привел губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»
Для размещения детей в Подмосковье 1 сентября будет открыто 11 новых крупных детских садов. Помимо них на территории области вводятся мини-детсады, отметил глава региона.
«Мы открываем 11 новых больших детских садов. Параллельно идет большая программа по открытию полисадиков — это быстрые решения. Главы округов должны эту программу продолжать», — сказал Воробьев.