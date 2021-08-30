Красногорск, 30 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Число воспитанников детских садов в Подмосковье в 2021 году выросло на 18 тыс. человек. Такие цифры 30 августа привел губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Adm44.ru Детский сад

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

Для размещения детей в Подмосковье 1 сентября будет открыто 11 новых крупных детских садов. Помимо них на территории области вводятся мини-детсады, отметил глава региона.

«Мы открываем 11 новых больших детских садов. Параллельно идет большая программа по открытию полисадиков — это быстрые решения. Главы округов должны эту программу продолжать», — сказал Воробьев.