Пекин, 30 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В китайские дилерские центры поступил китайский внедорожник Beijing BJ212 от компании BAIC (Beijing Automobile Works). Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Autohome BAW BJ212

Обновлённый внедорожник похож на российскую модель «ГАЗ-69». Новинка оснащена новой рамой с большей колесной базой, а также более современной пружинной подвеской и переработанным кузовом.

Под капотом автомобиля функционирует турбированный двигатель объёмом 2,4 литра мощностью 211 л. с. Крутящий момент от мотора передаётся на колёса через шестискоростную механическую коробку передач.

Стоимость базовой комплектации новой модели составляет 94,8 тыс. юаней (порядка 1,08 млн рублей).

Ранее BAIC вывел на китайский авторынок модернизированную версию вседорожника BAW Warrior с бензиновым турбомотором 4K22D4Т мощностью 204 л. с. (320 Нм). Автомобиль укомплектован системой контроля давления в колёсах, а также опцией дистанционного включения мотора.

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