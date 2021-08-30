Варшава, , 13:16 — REGNUM При возведении ограждений на границах стран должны быть соблюдены права человека. Об этом 30 августа заявила «Извсетиям» представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Польше Кристин Гойе.

Граница

«Мы понимаем, что решение (о строительстве забора в Польше — ред.) уже принято. Каждая страна имеет право управлять своими границами, но при условии, что это делается в соответствии с их международными обязательствами», — сказала она.

Также Гой подчеркнула, что у ищущих в других странах убежища людей всегда должна быть возможность обратиться за международной защитой, вне зависимости от наличия ограждения на границах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группа лиц, которая занималась разрушением ограждения на польско-белорусской границе, была задержана сотрудниками погранохраны Польши.