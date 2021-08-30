Мурманск, 30 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о переходе на фактическую оплату отопления. Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Znamkaluga.ru Батарея отопления

«Мной пописано постановление о переходе на систему оплаты отопления только в те месяцы, когда мы тепло получаем. Северяне будут платить за тепло не в целом по году, а в те месяцы, когда мы это тепло в домах получаем. Летом за тепло платить не надо будет», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти обсуждают перевод котельных на электричество.