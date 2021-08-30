Москва, , 13:23 — REGNUM Все российские школы должны быть готовы к приёму учеников 1 сентября. Безопасность детей также нужно обеспечить, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 30 августа на оперативном совещании с вице-премьерами.

Школа Екатеринбург.рф

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«Уже послезавтра дети пойдут в школу, и все общеобразовательные учреждения должны быть полностью готовыми к началу занятий, в том числе с точки зрения безопасности учащихся», — сказал Мишустин.

По словам премьер-министра, ещё не закончилась борьба с коронавирусом, и соблюдение санитарных мер по-прежнему необходимо.

Глава правительства затронул вопрос о подготовке школ к капитальному ремонту. Все работы, заявил он, должны начаться в 2022 году, всего за пять лет нужно отремонтировать более 7 тыс. школ.

Мишустин попросил Министерство финансов РФ докладывать ему о предоставлении финансирования.

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