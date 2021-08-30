Омск, 30 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области коронавирусная инфекция унесла жизни девяти человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Омской области скончались 1976 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время в Омской области выявлено 72 885 носителей коронавируса, выздоровели 53 022 человека.