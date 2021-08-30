Стокгольм, 30 августа, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Крупнейший в Швеции производитель грузовиков Scania вынужден приостановить производство в стране из-за глобального дефицита полупроводников. Об этом 20 августа сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Scania.com Грузовой троллейбус

Из-за приостановки деятельности компании пострадали приблизительно 9 000 сотрудников, которые трудоустроены на трех разных заводах. Всем им была предоставлено одна неделя отдыха.

«Сейчас ситуация настолько напряженная, что мы вступаем в период, когда нам необходимо временно замедлить производство грузовиков», — заявила в эфире радиостанции пресс-секретарь Scania Карин Халлстан.

Отмечается, что ранее Scania никогда раньше не останавливала производство из-за нехватки компонентов.