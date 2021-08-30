Вашингтон, 30 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В сети появилась информация о возможной дате релиза и сроках начала продаж смартфона SamsungGalaxy S21 FE. Об этом 30 августа сообщает портал Wccftech.

Смартфон

Издание отмечает, что южнокорейский производитель хотел представить Galaxy S21 FE в августе 2021 года, однако из-за дефицита микросхем и иных проблем компания вынуждена была отложить анонс. Пользователь Twitter Mauri QHD со ссылкой на собственный источник сообщил, что Samsung планирует представить Galaxy S21 FE 8 сентября 2021 года.

Он отметил, что обычно он не делится информацией от этого инсайдера, поскольку это «слишком рискованно», но в этом случае это «одна из тех редких утечек», которые позволяют ему сделать это. Ожидается, что смартфон поступит в продажу в середине сентября 2021-го.

https://twitter.com/MauriQHD/status/1431333168469135360

Ранее СМИ сообщили, что Samsung Galaxy S21 FE получит 6,5-дюймовый дисплей Super AMOLED Infinity-O с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 888, 6 или 8 гигабайт оперативной памяти, а также 128 или 256 памяти накопителя в зависимости от версии. Ожидается, что смартфон будет оборудован аккумулятором ёмкостью 4500 мАч.