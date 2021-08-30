Мадрид, 30 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Трансфер нападающего Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал» находится под угрозой срыва. Об этом 30 августа сообщает Marca.

(сс) Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

По информации издания, в ПСЖ считают, что Мбаппе стоит намного дороже, чем предложенные «Реалом» €170 млн. В то же время мадридский клуб не хочет увеличивать своё предложение.

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» выдвинул ПСЖ ультиматум в переговорах по Мбаппе.