Смоленск, 30 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Смоленской области погибла воспитанница одного из домов-интернатов. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности в отношении должностных лиц социального учреждения, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитетат России по региону 30 августа.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По версии следствия, в ночь на 30 августа две несовершеннолетние девочки, являющиеся воспитанницами Сафоновского детского дома-школы, поочередно вдыхали газовые пары антиперспиранта, после чего почувствовали себя плохо и вернулись в свою комнату. 12-летняя девочка скончалась, её 16-летняя подруга госпитализирована.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ — в рамках дела будут установлены обстоятельства происшествия, оценку получат действия должностных лиц учреждения. Проверку также начала прокуратура Смоленской области.