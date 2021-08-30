В Пензенской области стали проводить операции по пересадке роговицы
Пенза, 30 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Для жителей Пензенской области стали доступны высокотехнологичные операции по сквозной и задней послойной пересадке роговицы, сообщает региональный минздрав.
По словам главного врача Пензенской областной офтальмологической больницы Рашида Галеева, кератопластика или пересадка роговицы является самой распространенной операцией по трансплантации органов и тканей, что позволяет максимально вернуть зрение и улучшить качество жизни. В стационаре уже провели первые четыре операции по пересадке роговицы с использованием подготовленного биоматериала из донорских тканей глазного банка. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, им предстоит реабилитация сначала в стационаре, затем амбулаторно.
Подобная операция, по словам врача, является фактически единственным эффективным методом лечения для пациентов с изменением прозрачности (помутнениями) роговицы или нарушением ее сферичности.
Подобные оперативные вмешательства планируют внедрить в практику областной офтальмологической больницы. В этом году наметили выполнить 15 операций по трансплантации донорской роговицы, уточнили в облминздраве.
ИА REGNUM напоминает, с 16 августа обязанности министра здравоохранения Пензенской области возложили на Вячеслава Космачева, при этом с него не сняли обязанности заместителя председателя правительства.
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