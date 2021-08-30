Пенза, 30 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Для жителей Пензенской области стали доступны высокотехнологичные операции по сквозной и задней послойной пересадке роговицы, сообщает региональный минздрав.

Pixabay.com Во время операции

По словам главного врача Пензенской областной офтальмологической больницы Рашида Галеева, кератопластика или пересадка роговицы является самой распространенной операцией по трансплантации органов и тканей, что позволяет максимально вернуть зрение и улучшить качество жизни. В стационаре уже провели первые четыре операции по пересадке роговицы с использованием подготовленного биоматериала из донорских тканей глазного банка. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, им предстоит реабилитация сначала в стационаре, затем амбулаторно.

Подобная операция, по словам врача, является фактически единственным эффективным методом лечения для пациентов с изменением прозрачности (помутнениями) роговицы или нарушением ее сферичности.

Подобные оперативные вмешательства планируют внедрить в практику областной офтальмологической больницы. В этом году наметили выполнить 15 операций по трансплантации донорской роговицы, уточнили в облминздраве.

ИА REGNUM напоминает, с 16 августа обязанности министра здравоохранения Пензенской области возложили на Вячеслава Космачева, при этом с него не сняли обязанности заместителя председателя правительства.

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