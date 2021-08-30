Тюмень, 30 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Тюмени организована проверка по факту неготовности второго корпуса школы № 70 к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области.

1 сентября

Напомним, тюменцы в социальных сетях и в СМИ выразили возмущение отсутствием крыши на здании школы № 70 за два дня до Дня Знаний. Им даже не пояснили, каки образом будет организован учебный процесс в школе без кровли. Но вопросы директор школы №70 Лидия Русакова ответила весьма своеобразно.

«Из тех людей, кто жалуется в интернете, нет ни одного родителя, я проверила. Думаю, что это просто хайп. Тем более скоро выборы, идёт политическая борьба», — прокомментировала ситуацию Русакова.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил при необходимости принять меры реагирования, а виновных привлечь к ответственности.