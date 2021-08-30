Новосибирск, 30 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Площадки VIII международного форума технологического развития «Технопром-2021» в Новосибирске посетили более 77 тысяч онлайн-участников и более 3 тысяч оффлайн-участников. Об этом на пресс-конференции сегодня, 30 августа, рассказала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Правительство Новосибирской области «Технопром»

«Форум «Технопром-2021» состоялся и прошёл успешно — несмотря на два года перерыва и сложную эпидемиологическую обстановку. Удалось провести форум в смешанном формате. На оффлайн-участие в «Технопроме» зарегистрировались 3076 участников, более 77 тысяч участников посетили площадки форума в онлайн режиме. Это даже большее количество, чем ожидалось изначально, что свидетельствует о высоком интересе к площадкам форума, в рамках которого прошло много интересных дискуссий и обсуждений. Тематику форума «Технопром» задал Год науки и технологий в России, которым объявлен 2021 год. Наибольшее внимание на форуме было уделено вопросам научно-технологического развития, которому в основном была посвящена деловая программа форума», — прокомментировала Мануйлова.

Она подчеркнула, что одним из ключевых мероприятий форума стало начало строительства в Новосибирской области Центрколлективногопользования (ЦКП) «СКИФ» — в рамках форума состоялось торжественное мероприятие по началу строительства в Новосибирской области ЦКП.

Ирина Мануйлова отметила, что статус форума во многом был определён участием федеральных руководителей. Так, например, в мероприятии по СКИФ участвовали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

На площадке строительства ЦКП «СКИФ» открыли симоволическое изображение фотона и заложили послание учёным, которым предстоит вести на Сибирском кольцевом источнике фотонов научные исследования.

Напомним, что «Технопром» открылся пленарным заседанием «Цифровая трансформация науки, основанная на данных — драйвер обеспечения лидерства России в сфере исследований и разработок», в ходе которого отмечалось, что цель форума — изменить современную науку, используя все возможности цифровой трансформации, сделать более конкретным процесс целеполагания. Ключевой темой форума стала «зеленая экономика», направленная на системные научные исследования, сфокусированные на климатической повестке.

В рамках форума в пятнадцатый раз прошла «Сибирская венчурная ярмарка», первый Форум трансфера технологий, традиционный Сибирский форум индустрии информационных систем.

В пресс-конференции участвовали министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев, ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук, по видеосвязи принял участие председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Дворкович отметил, что выбор основной темы форума обусловлен её востребованностью для современной аудитории — «зелёная повестка», трансформация к более устойчивому развитию становятся все более актуальными для России.