Москва, 30 августа 2021, 13:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин представил список из трех человек для рассмотрения их кандидатур на должность главы Республики Северная Осетия-Алания. Среди них врио главы субъекта РФ Сергей Меняйло и два депутата парламента региона Валерий Баликоев «Патриоты России» и Медея Элдзарова (КПРФ).
Напомним, выборы главы республики должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Нового урководителя региона будут избирать депутаты парламента РСО-Алании из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.