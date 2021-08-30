Москва, , 13:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин представил список из трех человек для рассмотрения их кандидатур на должность главы Республики Северная Осетия-Алания. Среди них врио главы субъекта РФ Сергей Меняйло и два депутата парламента региона Валерий Баликоев «Патриоты России» и Медея Элдзарова (КПРФ).

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона. Это врио главы республики Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова» , — приводит слова спикера парламента РСО-Алании Алексея Мачнева портал «15-й Регион».

Напомним, выборы главы республики должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Нового урководителя региона будут избирать депутаты парламента РСО-Алании из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.